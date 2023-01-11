Yalova Belediyesi Fen İşleri 2022'de yoğun mesai harcadı

Yalova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2022 yılında asfaltlamadan tretuvara, parkeden yürüyüş yollarına, çok amaçlı sahalardan sosyal tesislere varana kadar yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, uzun yıllardır çözüm bekleyen asfalt sıkıntılarının bir bir giderildiği bildirildi. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü 2022 yılında toplam 20 bin ton asfaltı Yalova’nın cadde ve sokaklarıyla buluşturdu. 20-30 yıldır yapılmayan Morgül, Ömer Besim, Çınarlı Camii, İbrahim Uslu, Dar, Yeni Camii, Leylak, Bakkal, Kasap, Zeytin, İnkılap, Yaşa Doğu, Keykubat, Stad, Tophane Sokak (Kamberbaba Sırtı) asfaltlandı.

Yakup Acar Caddesi ve yan yolları başta olmak üzere Kemer Köprü, Kahraman, Bilali Habeşi Caddesi ve Seyrantepe Yolu’nda da altyapı ve asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Parke ve tretuvar çalışması

Fen İşleri Müdürlüğü 2022 yılında toplam 42 bin 985 metrekare parke yolu Yalova’nın sokaklarına döşendi. Ayrıca 22 bin 466 metrekare tretuvar da yine 2022 yılında yapıldı. Kaldırımı ve tretuvarı olmayan mahalleler 2022 yılında her ikisine de kavuşmuş oldu.

2. etap bisiklet ve yürüyüş yolu tamamlandı

Yine 2022 yılı programı içine alınan Dere Mahallesi ve Adnan Menderes Mahallesi’ni kapsayan 2.Etap Bisiklet ve Yürüyüş Yolu tamamlandı. Toplam 4 bin 764 m2 bisiklet yolu, 2 bin 770 m2 yürüyüş yolu yapıldı. Yapılan bisiklet ve yürüyüş yolu vatandaşlardan tam not aldığı bildirildi.

5 mahalleye 7 çok amaçlı saha

Fen İşleri Müdürlüğü 2022 yılında, gençlerin mahallelerine çok amaçlı spor sahaları yaptı. Gençlerin daha kaliteli vakit geçirmeleri ve zamandan da tasarruf etmeleri adına tasarlanan sahalarla spora teşvik amaçlandı. Toplam 5 mahalleye 7 çok amaçlı saha yapıldı.

Kır düğün salonunun yapıldı

Her yıl yüzlerce vatandaşın düğün, nişan ve sünnet organizasyonları gibi özel günlerine ev sahipliği yapacak Yalova Belediyesi Kır Düğün Salonu için çalışmalar 2022 yılında tamamlandı. TİGEM dere kenarında vatandaşların hizmetine sunulan Kır Düğün Salonu, eşsiz manzarasının yanında peyzaj ve mimarisi ile de beğeni topladı.

2022 yılında da Yalova’nın cadde ve sokakları aydınlatılmaya devam etti. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Gazipaşa Caddesi 2.kısım, Gezi ile Mesire Yolu ve dere içi aydınlatmaları da göz kamaştırdı. Tasarruflu led ışıkların kullanıldığı alanlarda çalışmalar tamamlandı.