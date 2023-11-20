Yalova Belediyesi fırtınada 274 olaya müdahale etti

Yalova’da hafta sonu etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle Yalova Belediyesi ekipleri 24 saat esaslı çalışma yürüterek 274 olaya müdahalede bulundu.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’un Acil Komuta Merkezi’nde bizzat koordine ettiği çalışmalarda toplamda 235 personel, 28 araç ve ekipmanla görev aldı. Ekipler 24 saat esaslı çalışma yürüttü. Ekiplerin teyakkuz halinde olduğu hafta sonu, 235 personel çalışma yürüttü.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk da hafta sonu etkili olan yağış nedeniyle Yalova İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki Acil Komuta Merkezi’nde yerini aldı. Vatandaşlardan gelen çağrıları koordine eden Başkan Tutuk, gerekli tüm personel, araç ve ekipmanla sahada olduklarını bildirdi. Başkan Tutuk, etkili olan yağışlar sonucu yaşanan olumsuzluklara ekiplerin anında müdahale ettiğini söyledi. Ekiplerin özveriyle görev yaptığını ifade eden Başkan Tutuk, “Fırtına ve yağışlar Yalova’mızda etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müz bu konuda gerekli uyarıları yapmıştı. Bizler de Yalova Belediyesi olarak şiddetli yağış sebebiyle yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı tüm birimlerimizle teyakkuz halindeydik” dedi.

235 personel 274 olaya müdahale etti

Yalova Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgiler çerçevesinde saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına ve metrekare başına 62 kilogram yağışın düştüğü Yalova’da, Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü olaylara müdahale konusunda etkin görev aldı. 24 saat esaslı çalışma yürüten 235 personelin; Su basması, kanal temizliği, yağmur suyu gider bakımı, ağaç devrilmesi, kuyu çekimi, giderlerin onarımı gibi 274 olaya müdahalede bulunduğu öğrenildi. 235 personelin vidanjörler, kamyon, kanal açma araçları, kepçe, süpürme araçları, çöp taksiler gibi toplam 28 araç ve ekipmanla olaylara müdahale ettiği bildirildi.