Yalova Belediyesi Gençlik Festivali dolu dolu geçti

3 gün süren Yalova Belediyesi Gençlik Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, festival boyunca her gece etkinlik ve konser alanına gelerek gençlerle eğlendi.

9-11 Haziran tarihleri arasında, çeşitli aktivitelerden konserlere varıncaya kadar birçok etkinliğin gerçekleştiği festival çerçevesinde Kolpa, Aydilge, Satre, Burak Çubuk, Okan Yücel, Azra Evren, Dilan Uğur, Döngü, Ahmet Morgül, Murat Öksüz sahnene aldı. Festival alanında rodeo, salto trambolin, gladyatör, dev dart, canlı langırt, kafa futbolu, sanal gerçeklik çadırı, dev jenga, karnaval oyunları ve çeşitli yarışmalarla gençler eğlendi. Gerçekleştirilen çekilişlerle ise çeşitli hediyeler festivale gelenlere hediye edildi.

Başkan Mustafa Tutuk, eşi Gökşen Tutuk ile her akşam konser alanına gelerek gençlerle birlikte eğlendi. Başkan Tutuk, konser sonrası sahneye çıkarak konserlerin önümüzdeki aylarda da devam edeceğinin müjdesini verdi.

Tutuk, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, “Kolpa konseriyle başlayıp akabinde Aydilge gibi birçok değerli sanatçının katılımıyla devam eden festivalimizde, gençlerimizle gece geç saatlere kadar eğlendik. Sizlerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak adına yaptığımız bu tür festivallere ve konserlere devam edeceğiz. Önümüzdeki aylarda da yepyeni sürprizlerle gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Sevgili gençler, Yalova sizlerle güzel” dedi.