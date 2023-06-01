Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü eğitimlerine devam ediyor

Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kamu, kurum ve kuruluşlarının yanında talep geldiği sürece özel sektörde yer alan işletmelere de eğitimlerini sürdürüyor.

Eğitimlerde ilk olarak Yalova Belediyesi İtfaiye eğitim personeli tarafından, müdürlüğün çalışmaları ve yapılan müdahaleler hakkında bilgiler aktarılıyor. Soru cevap olarak devam eden eğitimlerin sonunda ise uygulamalı eğitime geçiliyor.

Eğitim alan katılımcılara KKT (Kuru Kimyevi Tozlu Tüp) kullanımı, yangın önleme, ilk müdahale, yangın çeşitleri ve çeşitlerine göre nasıl davranılması gerektiğine yönelik uygulamalı olarak anlatılıyor.