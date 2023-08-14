Yalova Belediyesi tarafından hizmete açılan Kır Düğün Alanı’nda ilk nikah akdi gerçekleştirildi. Kır düğün alanındaki ilk nikahı Başkan Mustafa Tutuk kıyarak çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Her yıl yüzlerce vatandaşın düğün, nişan ve sünnet organizasyonları gibi özel günlerine ev sahipliği yapacak Yalova Belediyesi Kır Düğün Alanı sezona başladı. Deniz manzarası, peyzaj ve mimarisi ile gözlere hitap eden Yalova Belediyesi Kır Düğün Salonu’nda ilk nikah da kıyıldı. Nikah da çiftin şahitliğini de AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü yaptı.

Kır düğün alanı hakkında konuşan Başkan Tutuk, “Sosyal belediyeciliğin gereği olarak hayata geçirdiğimiz Kır Düğün Alanı’mızda ilk etkinliğimizi gerçekleştirdik. Buradaki ilk nikah akdimizi gerçekleştirdik. İlk nikah akdimize sevgili Kadriye ve Hasan Şahin çiftimiz adını yazdırmış oldu. Ben kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Buradaki Kır Düğün Alanımız daha birçok etkinliğe birçok organizasyona hizmet verecek. Yalova’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.