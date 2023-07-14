Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında kriminal rapor mahkemeye sunuldu

Yalova Belediyesindeki 20 milyon liranın üzerinde paranın zimmete geçirilmesiyle ilgili açılan ve aralarında eski belediye başkanları Vefa Salman ve Yakup Koçal’ın da bulunduğu 38 sanıklı davada kriminal rapor ve ek bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 12. celsesine eski başkanlar Vefa Salman ve Yakup Koçal’ın yanı sıra, dönemin başkan yardımcısı Halit Güleç duruşmaya katılmadı. Davada mahkemeye sunulan bilirkişi ek raporu ve kriminal raporla ilgili sanık ve müdafilerine söz verildi.

Davanın 1 numaralı sanığı Reşat E. ödeme emirlerinde ve muhasebe evraklarında kendisinin imzasının olmadığını ve bunun raporlarla da tespit edildiğini ifade etti. Reşat E., suçsuz olduğunu bir kez daha söyledi.

Davada yargılanan sanık müteahhit Bekir B. ise açıklanan raporun kendisi üzerine atılan suçu işlemediğini gösterdiğini iddia etti. Sanık Bekir B. paraların son olarak Reşat E. üzerine zimmet geçirme gibi bir durumun olmadığını kanıtladığını kaydetti.

Dönemin Mali Hizmetler Müdürü olan sanık Reyhan K.’nin avukatı ise 257 sayfalık belgedeki kriminal incelemenin fotokopiler üzerinden yapıldığını kaydederek, incelemenin asıl evraklarla yapılması gerektiğini söyledi.

Ardından Yakup Koçal döneminde Özel Kalem Müdürlüğü görevini yapan Aytaç Mutlu tanık olarak dinlendi. Mutlu, Yakup Koçal döneminde tüm ödeme talimatlarının dönemin Mali Hizmetler Müdürü Reyhan K.’ye verildiğini dile getirdi. Mutlu, başkanın onayı olmadan belediye ödemelerinin yapılmadığını anlattı.

Mahkeme heyeti davanın savcı mütalaası için dosyanın sevkine karar verirken, duruşmayı ise ileri bir tarihe ertelendi.