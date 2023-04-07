Yalova Belediyesi'ndeki zimmet davası sanığı 6 yıl aralıksız mesai yapmış

Yalova Belediyesindeki 20 milyon liranın üzerinde paranın zimmete geçirilmesiyle ilgili açılan ve aralarında eski Yalova Belediye Başkanları Vefa Salman ve Yakup Koçal’ın da bulunduğu 38 sanıklı davada geçtiğimiz yıl haziran ayında serbest bırakılan sanıklardan Reşat Elgin’in 6 yıl boyunca aralıksız mesai yazıldığı ortaya çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 11. celsesine eski Yalova Belediye Başkanları Vefa Salman ve Yakup Koçal katılmadı. Duruşmada dinlenen dönemin Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli sanık Reşat Elgin, geçmişte yurtdışına KKTC, Yunanistan ve Almanya’ya gittiğini anlattı. 8. celsede adli kontrolle serbest bırakılan sanık Elgin, mahkeme heyetinin KKTC’ye kumar oynamak için gittiği yönündeki soruya ‘hayır’ cevap verdi.

Sanık müteahhit Bekir B. ise dönemin başkan yardımcısı Halit Güleç’in 6 yıl boyunca sadece Reşat Elgin’e talimat vermediğini ifade etti. Bekir B., ikili arasındaki ilişkinin çözülmesinin davayı aydınlatacağını iddia etti.

6 yıl boyunca aralıksız mesai

Öte yandan Bekir B.’nin avukatı Reşat Elgin’in 2014 öncesi hiç mesaisi olmadığına dikkati çekti. Avukat, Reşat Elgin’in 6 yıl süresince hafta içi her gün 17.00’den 00.00’a arası mesaisinin yanı sıra, tüm hafta sonları, resmi ve dini bayram tatillerinin tamamında da mesai yazıldığını kaydetti. Öte yandan sanığın KKTC’de tatili sırasında da mesaide gözüktüğü bildirildi.

Mesai evraklarında imzası bulunan Halit Güleç, mesaiyi birim müdürlerinin hazırladığını kendisinin de onay için imzaladığını söyledi.

Sanık Reşat Elgin ise o dönemde birimdeki herkese aynı şekilde mesai yazıldığını ifade etti.

Mahkeme heyeti bazı sanıklar üzerindeki yurtdışı çıkış yasaklarını kaldırdı. Mahkeme duruşmayı dava dosyasındaki eksiklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.