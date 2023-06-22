Yalova Belediyesi'nden bayram öncesi mezarlıklarda çalışma

Yalova Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Şehir ve Paşakent Mezarlığında hummalı bir çalışma başlattı.

Yalova Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda mezarlık üzerinde, patika yollarda ve yol kenarlarındaki yabani otlar temizleniyor. Ayrıca yıkama işlemleriyle birlikte yol çizgileri ve kaldırım kenarlarında boyama çalışması yapılıyor.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlarımız tarafından ziyaret edilecek olan mezarlıklarda çalışma başlattıklarını belirten Yalova Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilileri, “Müdürlüğümüz, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile birlikte ortak temizlik, bakım onarım çalışması başlattık. Hemşehrilerimizin kabir ziyaretlerini daha temiz ve ferah bir ortamda yapabilmeleri adına ekiplerimiz yabani ot temizliği ve yıkama çalışması yapmaktalar. Ayrıca mezarlık içinde bulunan yol ve kenarlarındaki yol çizgisi ve kaldırım taşlarının boyamaları da gerçekleştiriliyor” dedi.