Yalova Belediyesi'nden çevre dostu uygulama

Yalova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün çevre dostu uygulamları devam ediyor.

Bir çok atık çeşidi, Yalova Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nde toplanarak geri dönüşümü sağlanıyor. Yalova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yalova Belediyesi olarak temiz çevre duyarlılığını ön planda tutuyoruz. Vatandaşlarımız tadilat işlemleri sonucu oluşan moloz ve kaba olan atıklarını cüzi bir ücret karşılığında evlerinden alıyoruz. Mobilya, ev eşyası ve tadilat atıklarını geri dönüşüme kazandırmak isteyen vatandaşlarımız ise atıklarını Çınarcık yolu üzerinde bulunan Yaski Arıtma Tesisleri içerisinde bulunan ‘Yalova Belediyesi Atık Getirme Merkezine’ teslim edebilirler. Ayrıca vatandaşlarımız 153 iletişim numarasından İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden bilgide alabilirler” dedi.