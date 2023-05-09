Yalova Belediyesi'nden çiçeklendirme çalışması

Yalova Belediyesi, şehrin dört bir yanını süsleyen çiçekleri kendi imkanları sayesinde üreterek belediye bütçesine katkı sağlıyor.

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Park ve Bahçeler Birimi, şehrin önemli lokasyolarında yer alan saksı ve objelerin içine ekilmek üzere 25 bin adet ’Yalınkat Sakız Sardunya’ yetiştirdi. 6 ay süren yetiştirme ve bakım işlerinin ardından sardunyalar şehrin dört biryanını süslemeye başladı.

Yapılan bu uygulama sayesinde belediye bütçesine katkı sağlandığını belirten Yalova Belediyesi yetkilileri, “Geçtiğimiz yıl ekmiş olduğumuz yalınkat sakız sardunyaların mevsimsel olarak zamanı dolduğunda söküm sırasında 25 bin adet çelik aldık. Almış olduğumuz bu çelikleri belediye personellerimizin 6 ay gibi bir sürede yetiştirdi, bakımlarını yaptı ve fide haline getirdi. Şu anda şehrimizin önemli lokasyonlarında yer alan caddelerde, refüjlerle birlikte park alanlarında yer alan saksılara 3 bin adetinin dikimlerini gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışma sayesinde belediye bütçemize de katkı sağlamış olmaktayız” ifadelerine yer verildi.