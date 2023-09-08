Yalova Belediyesi'nden çöp poşetlerinin ağzını bağlayın uyarısı

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteyner yıkama çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler, vatandaşlara çöp poşetlerini ağzının bağlanması konusunda uyardı.

Belediye ekipleri, belirlenen program çerçevesinde mahalle, cadde ve sokaklarda bulunan konteyneri düzenli olarak dezenfekte ve yıkama işlemlerini gerçekleştiriyor. Ekipler, burada kendileri için sıkıntı yaşatan açık ağızlı poşetlerle ilgili uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, “Vatandaşlara daha temiz bir Yalova için konteynerlere gelişi güzel çöp atılmaması yönünde uyarılar yapan Yalova Belediyesi ekipleri; “ Her mahallede belirlenen program çerçevesinde konteynerlerin temizliklerini yapıyoruz. Sağlığımız ve çevremiz için çöplerin konteynerlere ağızlarının bağlanarak atılması gerekiyor. Vatandaşlarımızın konteynerlere gelişi güzel çöplerini atmaları durumunda belli bir süre sonra sıvılar akıyor ve koku meydana geliyor” ifadelerine yer verildi.