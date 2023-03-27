Yalova Belediyesi'nden depremzede çocuklar için anlamlı kampanya

Yalova Belediyesi depremzede ve ihtiyaç sahibi çocukları 23 Nisan Dünya Çocuk Bayramı’nda bir nebze mutlu etmek için anlamlı bir projeye imza attı. “Oyuncaklar ve Hayaller Paylaşınca Güzelleşir” kampanyası ile yeni veya sağlam durumdaki oyuncaklar, belirli noktalara yerleştirilecek olan oyuncak kumbaralarında toplanacak.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 103. yılı sebebiyle Yalova Belediyesi tarafından “Oyuncaklar ve Hayaller Paylaşınca Güzelleşir” projesi için Yalova’da 3 bölgeye oyuncak kumbarası yerleştirildi.

Yalova il merkezindeki oyuncak kumbarasına ilk oyuncakları atan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, oyuncakların depremzede ve ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacağını bildirdi. Oyuncak kumbarasına ilk oyuncakları atan Başkan Tutuk, “Yalova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz tarafından yürütülen kampanya ile amacımız 23 Nisan Günü Yalova ve deprem bölgesinde bulunan depremzede ve ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak. Destekçilerimiz tarafından paylaşılacak olan yeni veya sağlam durumdaki oyuncakları ihtiyaç sahibi ve depremzede çocuklarımızla buluşturacağız. Oyuncaklar ve hayaller paylaşınca güzelleşir” diye konuştu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise oyuncak kumbaralarının Yalova il merkezinde Kent Müzesi yanı, Çocuk Tiyatrosu salonu ve Atatürk İlkokulu girişine yerleştirildiği bildirildi. Kırılma ihtimali olan oyuncakların ise Yalova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği belirtildi.