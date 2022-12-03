Yalova Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü'ne özel video

Yalova Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne farkındalık oluşturmak amacıyla bir video hazırladı. Yalova’da yaşayan ve yüzde 99 fiziksel engeline rağmen başarmak için hiçbir zaman pes etmeyen Canan Doğan’ın hayatını konu aldı. #içimizdenbiri etiketi ile sosyal medyada paylaşım yapan Yalova Belediyesi’nin videosu, çok kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı. Sadece Yalova’dan değil, tüm Türkiye’den ve yurtdışından da birçok kullanıcı videoyu hesabında paylaştı.

Türkiye’nin ilk para at terbiyesi kadın sporcusu Doğan, bu spora başlaması ile birlikte 5 kişiye daha umut oldu. Doğan’ın başarısı 2021 yılında “Grade 1” Türkiye Şampiyonluğu ile taçlandı. Şimdi dünyada ülkemizi temsil etmek için hazırlanıyor.

Canan Doğan, Yalova Belediyesi’nin sosyal medya paylaşımıyla ilgili, “Sevgili herkes. Bu günler kutlamak için değil farkındalığı artırmak için var. Çocuklarımıza bazı bireylerin tekerlekli sandalye kullandığını, bazılarının konuşmadan işaret dili gibi yollarla iletişim kurduklarını, bazılarının ise sadece ‘sesle’ gördüğünü anlatmalıyız ve bunların tamamen ‘normal’ olduğunu, herkesin aynı gelişimi göstermediğini, bazı bireylerin belli bir savaşla dünyaya adım attığını ve mücadeleleri olduğunu, acımak değil saygı duymak, ötelemek değil kaynaşmak, köstek değil destek olmak, en önemlisi farkında olmak. O zaman bugün bir kişiye bile farkındalık ışığı yaktırabilirsek ne mutlu bizlere. Bu videoyu paylaşarak istersen sen de farkındalık oluşturabilirsin çünkü mutluluk bulaşıcıdır ve paylaştıkça çoğalır” dedi.