Yalova Belediyesi'nden hayvanat bahçesi gezisi

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Bursa Hayvanat Bahçesine gezi düzenledi.

Yalova Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen gezi etkinliğine toplam 30 çocuk katıldı. Daha önceden kırtasiye desteği verilen 30 çocuk Bursa Hayvanat Bahçesini gezerek güzel bir gün geçirdi. Yapılan gezi hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, “Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde yapmış olduğumuz programda belediyemiz tarafından daha önceden kırtasiye desteği vermiş olduğumuz çocuklarımız için bir etkinlik programı düzenledik. Düzenlemiş olduğumuz etkinlikte Bursa Hayvanat Bahçesini gezen çocuklarımız gezi boyunca keyif dolu anlar yaşadı ve anı ölümsüzleştirerek fotoğraflar çekildiler” açıklamasında bulundu.