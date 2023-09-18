Yalova Belediyesi'nden Sadullah Öztürk ve Rıdvan Doğan konseri

Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen Sadullah Öztürk ve Rıdvan Doğan konseri büyük beğeni topladı.

Gazipaşa Caddesi Mini Amfide düzenlenen Sadullah Öztürk ve Rıdvan Doğan Konseri ile Yalovalılar unutulmaz bir gece yaşadı. Yalova Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen yaz konserlerinde birbirinden değerli müzisyen ve sanatçılar Yalovalılarla buluşmaya devam ediyor. Son olarak gerçekleşen konserde, ilk olarak Rıdvan Doğan sahne aldı. Ardından da Sadullah Öztürk en güzel şarkı ve türküleri Yalovalılar için seslendirdi. Seslendirilen parçalara eşlik eden vatandaşlar, halaylar çekerek gece boyunca eğlendi.

Konsere katılan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Bahaddin Erbay, vatandaşlara güzel bir gece yaşatan sanatçıları tebrik ederek çiçek takdim etti.