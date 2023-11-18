Yalova Belediyesi'nden şiddetle mücadele semineri

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren YASMEK kursiyerlerine, kadına yönelik şiddetle mücadele konulu seminer verildi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen seminer, 1 hafta boyunca tüm YASMEK merkezlerinde devam etti. Seminerde, kadına yönelik şiddetin türleri, yaygınlığı, kadın ve çocuklar üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemi, kadına yönelik şiddetle mücadelede uluslararası ve ulusal mevzuat hakkında slayt eşliğinde açıklamalarda bulunuldu.

Ayrıca, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verildi.