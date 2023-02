Yalova Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yem

TAKİP ET

Yalova Belediyesi, yükseklerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle soğukta yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanları için besleme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, kedi ve köpek mamaları ile karın yağdığı noktaları tek tek gezdi. Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşılayan ekipler, sokak hayvanlarını sadece havaların soğumasıyla değil, periyodik olarak beslediklerini kaydederek, “Sokaklarda yaşayan can dostlarımız bizim gibi kışın zorlu şartlarından etkileniyorlar. Bizler de can dostlarımızı düşünerek gerek yiyecek gerekse su ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz. Yaz kış fark etmiyor her zaman bir kap su ve mamayı evlerinin önüne veya iş yerlerine bırakabilirler” ifadesini kullandı.