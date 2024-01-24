Yalova Belediyesi'ne 3 yeni zemin süpürme makinesi

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosuna 3 adet zemin süpürme makinesi ekledi.

Yeni araçları inceleyen ve hakkında bilgiler alan Başkan Tutuk, zemin süpürge makinesinin direksiyonuna geçerek araçları test etti. Başkan Tutuk’a, Yalova Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Şahin, Ahmet Sarıduman, Volkan Dadaloğlu ile birlikte birim müdürleri de eşik etti.

Yalova Belediyesi araç filosuna yeni araçlar kazandırmaya devam ettiklerini belirten Başkan Tutuk; “Şehrimiz hizmetlerin her zaman en iyisine layık. Bizde Yalova Belediyesi olarak çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Temizlik araç filomuza 3 yeni zemin süpürge makinesi aracı ekledik. Araçlarımız elektrikli olup 8 saat çalışma yapmaktadır. Özellikle dar ve ulaşılması güç büyük temizlik araçlarımızın giremeyeceği bölgelerde temizlik çalışmaları yapacaklar. İhtiyaç duyduğumuzda Yalova Belediyesi olarak istediğimiz aracı alacak kadar büyük ve güçlü belediyeyiz” dedi.