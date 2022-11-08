Yalova Belediyesi'nin 2023 yılı bütçesi 1 milyar 80 milyon lira

Yalova Belediye Meclisi’nde 2023 yılı tahmini bütçe 1 milyar 80 milyon lira olarak belirlendi.

Yalova Belediye Meclisi kasım ayı son birleşimi Mustafa Tutuk başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. 1 milyar 80 milyon lira olarak belirlenen tahmini bütçeye muhalefet tarafından yapılan eleştirilere yanıt veren Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kendisinden önceki dönemde satılan arsaların akıbetlerini sordu. Arsa satışından 44 milyon TL gelir elde edildiğini ifade eden Tutuk, şöyle konuştu:

“Bizden önceki dönemde icradan 2015-2020 yılları arasında 18 adet arsa, 37 milyon 194 bin TL’ye satılmış. 8 bin 147 metrekare tarla 485 bin TL’ye satılmış. İhaleden 92 adet 70 dönüm arsa, 11 daire, 16 dükkan 33 milyon 922 bin 268 TL’ye satılmış. 7 bin 200 metrekare 25 arsa, 2 milyon 763 bin 316 TL’ye satılmış. Yani toplamda 16 dükkan, 12 daire, 115 dönümün üzerinde 135 adet arsa, toplamda 44 milyon 805 bin 226 TL’ye satılmış. Bunlara hisseli satışlar da dahil değil. Siz göreve geldiğinizde ‘1 karış toprak satmayacağız’ diyerek meclisten yetki aldınız. Bu kadar arsayı neden sattınız? Soruyorum size 44 milyon 805 TL nerede? Ne yatırım yaptınız? Bunun cevabını Yalova kamuoyuna vermek zorundasınız.”

“Siz belediyeyi yönetmeyi beceremediniz”

Kendi döneminde sadece 1 adet arsa satışının olduğunu söyleyen Tutuk, “Ben 1 adet sattım, siz 60 ayda 135 adet sattınız. Siz bu belediyeyi icralık yaptınız. Siz belediyeye faiz ödettirdiniz. Siz bu belediyeyi yönetemediniz. Siz yönetemediğiniz için görevden alındınız. Siz icradan arsaları sattırdığınız. Siz belediyeyi yönetmeyi beceremediniz. Siz yönetemediğiniz için görevden alındınız. 44 milyon nerede? 100 milyon neden kasada yok? Ne kadar yatırım yaptınız?” diye konuştu.

Tartışmaların ardından Yalova Belediyesi’nin 2023 yılı tahmini mali bütçesi 1 milyar 80 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi.