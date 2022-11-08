Yalova Belediyesi'nin çocuk oyunları devam ediyor

Yalova Belediyesi tarafından her hafta çocuklara yönelik gerçekleştirilen çocuk etkinlikleri bu haftada devam ediyor.

12 kasım cumartesi günü Sebahattin Engin-Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu’nda toplam 3 seans halinde sahnelenecek olan ‘Bizim Dünya’ isimli çocuk oyununda çevrecilik bilincine vurgu yapılacak. 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde sahnelenecek olan çocuk oyunu ücretsiz olup https://etkinlik.yalova.bel.tr/etkinlikler/bizim-dunya/26 adresinden kayıt yaptırılabilecek.