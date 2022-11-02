Yalova Belediyesi'nin drama eğitimleri başladı

Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen drama eğitimlerinin yeni döne eğitimleri başladı.

Yalova Belediyesi'nin drama eğitimleri başladı
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen drama eğitimlerinin yeni döne eğitimleri başladı.

Bu sene 2 grup olarak başlayan eğitimler 1. grup 5-9, 2. grup ise 10-15 yaş aralığında düzenleniyor.

İlk kez geçtiğimiz sene yapılan ve tiyatro sanatına ilgi duyan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği drama eğitimleri, Yalova Belediyesi Sabahattin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu’nda gerçekleştiriliyor. Verilen eğitimlerin, çocukların kişisel gelişimlerine, özgüvenlerine ve üreticiliklerine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Yalova Belediyesi'nin drama eğitimleri başladı
Yalova Belediyesi'nin drama eğitimleri başladı