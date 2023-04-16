Yalova Belediyesi'nin drama kursu öğrencileri beğeni topladı

Yalova Belediyesi, ‘Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür ve Sanat Sezonu’, çocuklar için peş peşe düzenlediği etkinlikleri gösterime sunmaya devam ediyor. Yalova Belediyesi Drama Kursu öğrencilerinin sahnelediği tiyatro gösterileri, çocuklar ve aileleri tarafından beğeniyle izlendi.

Yalova Belediyesi, birbirinden özel ve güzel birçok etkinliği çocuklarla buluşturmayı sürdürüyor. Hafta sonu, ‘Rinti ile Tosti’nin maceralarının konu alındığı tiyatro gösterisi ile başlayan etkinlikler, aynı gün içerisinde sahnelenen ‘Büyük Küçük Komedi’ isimli çocuk oyunu ile devam etti.

Aileleri ile birlikte tiyatro gösterisini izlemeye gelen miniklere yönelik hazırlanan tiyatro gösterilerinde çocuklar, performansları ile izleyicilerin takdirini kazandı. İlk defa sahne deneyimi yaşayan çocuklar, sahne korkusu göstermeksizin rollerini en iyi şekilde icra etti.

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman, minik kursiyerleri performansından dolayı kutladı. Sarıduman, ardından çocuklara sertifika ve hediyelerini takdim etti.