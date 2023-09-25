Yalova Belediyesi'nin eski başkanları Salman ve Koçal'ın 31 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasındaki savcı, mütalaasında eski belediye başkanları sanıklar Vefa Salman ve Yakup Koçal hakkında "nitelikli zimmet" suçlamasıyla 10 yıldan 31 yıl 6 aya kadar hapsi talep etti.

Yalova Belediyesindeki 23 milyon 372 bin 802 liranın üzerinde paranın zimmete geçirilmesiyle ilgili açılan ve aralarında eski belediye başkanları Vefa Salman ve Yakup Koçal’ın da bulunduğu 37 sanıklı davada savcı mütalaasını tamamladı. Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın savcısı mütalaasında Vefa Salman’la ilgili belediyenin kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanımını sağlamaktan ve gözetiminden sorumlu olduğu hatırlatıldı. Savcı, muhasebe görevlisi Reşat E.’nin beyanına göre usulsüz olarak ödenen paraların dönemin belediye başkanı Halit Güleç’e götürdüğünde paraların bir kısmının da belediye başkanı özel kalemi çalışanına verip gönderdiği şeklindeki beyanı hatırlatıldı. Sanıklarda E.A., Halit Güleç ve sekreteri B.T. arasında yapılan WhatsApp görüşmeleri de dikkate alındığında Vefa Salman’ın yapılan usulsüz ödeme işlemlerinden haberi olduğunun anlaşıldığı bildirildi.

Mütalaada ayrıca ödeme yapılacak şahısların ödemeleri belediye veznelerine yapmaları, belediye tarafından üçüncü şahıslara yapılacak ödemelerin ilgili şahısların banka hesaplarına aktarılması gerekirken "WhatsApp" görüşmeleri ve ifade tutanaklarından anlaşılacağı üzere Halit Güleç’te toplanan bir paranın olduğu, bu paradan bazı basın yayın kuruluşları ve üçüncü kişilere ödeme yapıldığı ifade edildi. Mütalaada belediye başkanının bu ödemelerden haberinin olmamasının hayatın olağan akışına aykırı düştüğü de belirtildi. Vefa Salman hakkında 2014-2020 yılları arasında Yalova Belediyesi hesaplarından 555 işlemde toplam 20 milyon 739 bin lira usulsüz ödemelerle ilgili "nitelikli zimmet" suçlaması yapıldı. Salman’ın 10 yıldan 31 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Yeni sanıklarından eski belediye başkanı Yakup Bilgin Koçal’ın görevde olduğu dönemde 2 milyon 633 bin lira usulsüz ödemelerle ilgili olarak "nitelikli zimmet" suçlamasında bulunuldu. O dönem belediye başkanı olan Yakup Koçal’ın bu ödeme işlemlerinden haberinin olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilen mütalaada eski başkan için de 10 yıldan 31 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

Eski başkan yardımcısının 58 yıla kadar hapsi istendi

Savcı mütalaasında ayrıca, 2014-2020 yılları arasında tanzim edilen 555 adet sahte muhasebe fişi ve gönderme emrinin Halit Güleç’in talimatı üzerine Reşat E. tarafından hazırlandığı, hazırlanan sahte belgelerin mali hizmetler müdürü ve vekilleri tarafından imzalandığı, dolayısıyla söz konusu belgelerin Halit Güleç’in talimatı ve azmettirmesi sonucu Reşat E. tarafından hazırlandığı ifade edildi. Savcı Halit Güleç ile ilgili zincirleme nitelikli zimmet, zincirleme resmi belgede sahtecilik ve irtikap suçlamalarından 20 yıldan 58 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yolsuzluk paralarıyla bahis oynadığı iddiası

Muhasebe çalışanı Reşat E. hakkında ise mütalaada, "zincirleme resmi belgede sahtecilik", "zincirleme nitelikli zimmet" ve "irtikap" suçlamalarından 20 yıldan 58 yıla kadar hapsi istendi. Mütalaada, Reşat E’nin Aralık 2019 ve Şubat 2020 tarihleri arasında ATM’lerden toplam 1 milyon 51 bin 950 lirayı farklı şahıslara gönderdiği tespit edildiği hatırlatıldı. Yapılan araştırmada gönderilen paraların bahis sitesi olabileceği ve bunun da WhatsApp görüşmelerinden anlaşıldığı bildirildi. Reşat E.’nin usulsüz ödemelerin yapıldığı günlerde bahis sitlerine para aktarmış olabileceği aktarıldı.

Savcı mütalaasında dönemin muhasebe müdürü Ş.R.K. ve diğer belediye çalışanları S.Ö., C.H., E.D. hakkında da 16 yıldan 38 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Halit Güleç sekreteri B.T. hakkında ise 15 yıldan 28 yıla, şoförleri A.Ş.I., F.V., Ö.G., V.E. ve E.A hakkında da 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.

Davada yargılanan müteahhit Bekir B.’nin 16 yıldan 38 yıla kadar hapsi istendi. Bekir B.’nin ödemeleri çıkartılmasında kullandığı iddia edilen H.Ç., T.T., E.G., E.Ö., B.B., S.D., T.D., C.Ö., T.T., T.K., O.S., Ö.A., S.T., T.Ç., G.K., Ö.Y., A.G., C.D., K.Ö.B., A.R.A., A.A., A.B., S.A., B.A., A.D.K. hakkında da 16 ile 38 yıl arasında ceza talebinde bulunuldu.

Savcının mütalaasını teslim ettiği dava 13 Ekim 2023 tarihinde 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.