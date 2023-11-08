Yalova Belediyesi'nin psikolog hizmeti devam ediyor

Yalova Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Psikolog Danışmanlık Hizmetleri devam ediyor.

Psikolog Nazmiye Hilal Özbek Taş tarafından verilen Psikolojik Terapi ve Danışmanlık hizmetine her geçen gün artan talep doğrultusunda Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Psikolog İlkbal Nur Akyol da göreve başladı. Bahçelievler Mahallesi Stadyum Caddesi’nde bulunan Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü binasında psikolog danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 0 226 811 50 00 (1616) numaralı telefondan randevularını alabilecekler.

İlkbal Nur Akyol, depresyon, kaygı bozukluğu, panik atak yaşayan ayrıca davranışçı, terapi uygulayıcısı, yetişkin, ergen, çocuk ve çift terapileriyle birlikte bağımlılıkla mücadele konusunda da destek veriliyor. Yalovalı vatandaşlar bu hizmetlerin hepsinden 10.00 - 16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak yararlanabilecek.