Yalova Belediyesi özel bireyli aileleri tespit ediyor

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kentte yaşamlarını devam ettiren özel bireylerin tespitiyle ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’un talimatları doğrultusunda mahallerde başlatılan taramalarda özel bireyli aileler tespit ediliyor. Yapılan tespitlerin ardından ailelerin talep ve istekleri dinleniyor. Belirlenen günlerde ailelere Yalova Belediyesi ekipleri tarafından ziyaretler yapılıyor. Bu ailelerden biride Yalova Belediyesi’nin her etkinlik ve organizasyonunda yer alan Zeynep ve İremsu Arslani isimli çocuklardı.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’a, Yalova Belediyesi’nin yapmış olduğu organizasyon, etkinlik ve ziyaretlerden dolayı teşekkür eden Zeynepsu ve İremsu isimli özel çocukların annesi Tülay Arslan, “Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’a eşi Gökşen Şahin Tutuk’a, Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne çok teşekkür ederiz. Yalova Belediyesi’nin gerçekleştireceği etkinlikleri, çocuklarım Yalova Belediyesi sosyal medya sayfalarında yakından takip ediyor. Çocuklarımızı bu etkinliklere götürerek sosyalleşmesine vesile olmaları, bizleri evimizde ziyaret etmeleri, Bir telefon kadar yakın olmalarından dolayı Yalova Belediyesi’ne hem çocuklarım adına hem kendi adıma teşekkür ediyorum. Ayrıca Başkanımız Mustafa Tutuk, Gökşen hanım ve Yalova Belediyesi’nin katkıları ve girişimleri ile dünyada çok az görülen bir hastalık olan erken yaşlanma hastalığını (progeria) insanlarımız öğrenmeye başladı ve farkındalık oluşturdu” dedi.