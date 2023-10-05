Yalova Belediyesi sokak hayvanları için mama dağıttı

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Benzinci Tayfun Erbul Parkı önünde kurulan stantta mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Yalova Belediyesi Veteriner Hekimleri tarafından gerçekleşen mama dağıtımında ayrıca vatandaşlara bilgiler de verildi. Ekipler gelen vatandaşlara Yalova Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmaları da anlattı. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne farkındalık oluşturan ekipler, ‘bir mama da sen ver, can dostlarımızı besle’ mesajını verdi.

4 Ekim’in dolu dolu geçtiğini ifade eden yetkililer, “Hem Veteriner İşleri Müdürlüğü’müzde hem de meydanda güzel bir etkinlik yaptık. Gün boyunca müdürlüğümüz yüzlerce öğrenciyi ağırladı. Onlara hayvan sevgisini aşılamanın yanı sıra mama vererek de destek olduk. Biz Yalova Belediyesi olarak can dostlarımızın her zaman yanındayız” dedi.