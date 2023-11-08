Yalova Belediyesi tekerlekli sandalye talebini yerine getirildi

Yalova Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan mahalle taramaları sırasında yürüme problemi yaşadığı tespit edilen Zehra Akçay’ın talebi kısa sürede yerine getirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen mahalle taramalarının devam ettiği İsmetpaşa Mahallesi’nde Zehra-Yılmaz Akçay çifti, ev ziyareti sırasında Yalova Belediyesi’nden tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’un talimatları doğrultusunda yürüme problemi yaşayan vatandaş Zehra Akçay, tekerlekli sandalyesine kısa sürede kavuştu.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’a teşekkürlerini ileten Zehra Akçay’ın eşi Yılmaz Akçay, “Kapımıza kadar gelip bizlere ihtiyacımız olup olmadığını soran belediye ekiplerimize teşekkür ederiz. Talebimizi başkanımıza ileten ve yerine getirilmesine vesile olan Yalova Belediyesi çalışanlarına ve Belediye Başkanımız Mustafa Tutuk’a teşekkür ederim” dedi.