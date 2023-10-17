Yalova Belediyesi yaya ve yol çizgilerini yeniliyor

Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından merkez ilçe genelinde mevsimsel şartlardan dolayı yıpranan yol çizgileri yenileniyor.

Yalova Belediyesi asfalt serimi tamamlanan bölgelerde yol çizgisi ve yaya geçidi çalışmalarının yanında trafik ve yaya güvenliğine önem vererek mevcut cadde, sokak ve belirli bölgelerde bulunan yol çizgilerini yeniliyor.

Çalışmalar çerçevesinde yaya geçidi çizgileri yol çizgi boyası ile yapılıyor. Boyası tamamlanan çizgilerin üstüne belirginleştirmek için cam tozu serpiliyor. Bu sayede çizgiler hem gece, hem de gündüz dikkat çeken bir görünüme kavuşuyor.