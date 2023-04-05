Yalova Belediyesinden deprem bölgesine bin 500 gıda kolisi

Yalova Belediyesi tarafından kardeş şehir Hatay’ın Antakya ilçesine içesinde gıda malzemelerinin bulunduğu ‘bereket paketleri’ gönderildi.

Yaşanılan depremin ardından ilk günden bugüne kadar depremzede vatandaşların yanında olan Yalova Belediyesi, deprem bölgesine desteklerini sürdürmeye devam ediyor. İlk etapta ‘bereket paketleri’ adı verilen bin 500 koli temel gıda malzemeleri dualar eşliğinde yola çıktı. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Sarıduman ile Volkan Dadaloğlu da gıda kolilerinin yüklenmesi sırasında hazır bulundu. Yalova Belediyesinin her zaman depremzede vatandaşların yanında olduğunu belirten Başkan Tutuk, "Yaşanılan o büyük afetin ardından Yalova Belediyesi olarak ’Bu acıyı en iyi biz biliriz’ diyerek depremzede vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Ramazan ayında olmamız nedeniyle ilk etapta bin 500 gıda kolisi hazırladık ve dualar eşliğinde kardeş şehrimiz Hatay’ın Antakya ilçesine gönderdik. Önümüzdeki günler içinde bin 500 adet daha ‘bereket paketleri’ adını vermiş olduğumuz temel gıda malzemelerini deprem bölgesine yollayacağız" dedi.