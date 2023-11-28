Yalova Belediyesinden fırtına temizliği

Geçtiğimiz günlerde tüm ülkeyle birlikte Yalova’yı da etkisi altına alan yağışlı hava ve fırtına sonrası Yalova Belediyesi ekipleri hummalı bir çalışma başlattı.

Yalova’da Sahil Bandı ve Gazipaşa Caddesi kıyı şeritlerine sürüklenen atıklar Yalova Belediyesi ekipleri tarafından temizleniyor. Kumsallarda biriken atıklar kepçeyle toplanırken, Yalova Belediyesi temizlik personeli ise her iki kıyı şeridini de köşe bucak temizledi. Yapılan çalışmaların ardından her iki cadde tazyikli suyla yıkandı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi ekipleri, "Tüm yurdu etkisini altına hava muhalefeti nedeniyle kıyı şeritlerimizde dalgalardan dolayı olumsuzluklar yaşandı. Yalova Belediyesi olarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için 24 saat teyakkuzdaydık. Fırtına sonrası ekiplerimizle birlikte hummalı bir çalışma başlattık. Her iki sahil bandında, kumsallarda ve kıyı şeritlerinde biriken atıkların toplamasını gerçekleştirirken temizlik personellerimiz ise her iki kıyı şeridini de köşe bucak temizledi. Yapılan çalışmaların ardından yıkama işlemi gerçekleştirdik" dedi.