Yalova Belediyesinden Safranbolu konseptli kedi evleri

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarının barınma ihtiyacını karşılayacak dekoratif evler tasarladı.

Daha önce Kız Kulesi konseptiyle Safran Deresi üzerine konulan ördek evi büyük beğeni almıştı. Ardından kuşlu park olarak bilinen güvercinlerin adeta görsel şölen yaşattığı alana da kuş evi yerleştirilmişti. Ekipler, vatandaşların da çağrısı üzerine kedilerin yoğun olduğu alana “Kedi Evleri” tasarladı. Yapılan evlerde çok sayıda kedi konaklayabiliyor. Yapılan tasarımda ayrıca su ve mama noktaları da yer alıyor. Safranbolu evlerini andıran kedi evleriyle eski kötü görüntü böylelikle ortadan da kalkmış oldu.

4 adet yapılan kedi evleri vatandaşlardan da olumlu tepki aldı. 16 kedisi ve 2 köpeğin bakımını evde üstlenen 61 yaşındaki Ruşen Büyükaksoy Acar, “Eskiden kutular falan vardı. Dün bunları görünce çok mutlu oldum. Etrafta kedi göremedim. Herhalde güzelliğe alışık değiller. Çok güzel olmuş cidden. Belediyemize bu tip ev yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Hem sokak hayvanları hem de evde bakımını yaptığımız hayvanlar için çok güzel alan olmuş” dedi.

Üniversite hazırlık öğrencisi Aydın Nergiz ise, “Yalova Belediyesi’nin bu güzergaha konuşlandırdığı kedi evleri buraya çok güzel oldu. Zaten böyle bir alana burada ihtiyaç vardı. Bende burada besleyenler arasındayım. Evler çok güzel olmuş. Havalar ısınıyor malum sokaklardaki hayvanlara bir kap su ve mama bırakabiliriz herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konuya vesile oldukları için Yalova Belediyesi çalışanları ve Başkan Mustafa Tutuk’a teşekkür ediyorum. Her şey güzel bir Yalova için” ifadesini kullandı.

Öte yandan Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarını karşılamak adına rutin besleme çalışmalarına da devam ediyor. Ekipler şehrin dört bir yanında sokak hayvanları için çalışıyor. Havaların sıcak olduğuna da dikkat çeken ekipler, “Bizler elimizden geldiği kadar alanlarımızı güzelleştiriyoruz. Gerek dekoratif evler, gerekse aldığımız ihbarlarla her yere yetişmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız bir kap su ve mamayı kapı önlerine veya besleme noktalarına bırakmaları. Şimdiden herkese teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.