Yalova Çiftlikköy'de apartman dairesi yangını korkuttu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yalova Çiftlikköy'de apartman dairesi yangını korkuttu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın son katındaki dairede henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevlere Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Kısa sürede yangını söndüren ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yalova Çiftlikköy'de apartman dairesi yangını korkuttu
Yalova Çiftlikköy'de apartman dairesi yangını korkuttu