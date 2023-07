Yalova'da '15 Temmuz Anma Programı'

Yalova Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yalova’da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. İlk etapta Mehteran Takımı eşliğinde 17 Ağustos Deprem Anıtı önünde başlayan bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda anma programı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Merkez Camii İmam Hatibi Niyazi Atmaca tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk’ün duasının ardından Vali Muammer Erol, 15 Temmuz konulu şiir, kompozisyon yarışmalarında derece girenlere ödülleri taktim etti.

Vali Erol yaptığı konuşmasında 15 Temmuz 2016 Cuma günü gerçekleşen darbe girişiminde yaşananları hatırlattı. İhanet içinde olanları göz açtırılmaması gerektiğini belirten Vali Erol, şunları kaydetti:

“Bu tarz ihanetlerin bir daha yaşanmaması için aziz vatanımızı parçalamak ve milletimizin bekasını karartmak maksadıyla kurulan tuzakları, çevrilen kumpasları iyi anlamak, karanlık zihniyetlerindeki algılarına yenik düşerek bu cennet vatanı dünyalık ihtirasları uğruna satmak için alçakça girişimlerde bulunanları ve bu gibilerin bundan sonra da olabileceklerini gözden uzak tutmamak, ihanet içinde olanlara göz açtırmamak, stratejik konumu ile her daim gözde olan cennet vatanımızın geleceği için daha dikkatli olmak, bu vatanı bize emanet eden şehitlerimize layık olabilmek için vatanımıza, milletimize ve devletimize kanımızın, terimizin son damlasına hizmet etmek gerektiğini hiçbir zaman unutmamalıyız. Vatan ve milletimizin bekası ve Cumhuriyetimizin 2. yüzyılının tüm dünyada Türkiye Yüzyılı olarak bilinip tanınabilmesi için her birerimiz görev ve sorumluluklarımızın gerektirdiği biçimde çok çalışmalıyız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, hain kalkışma gecesi şehadet şerbetini içen Ömer Halisdemir ve 250 şahidimizle birlikte tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yâd ediyor yüce Rabbi’mden şehitlerimizin ailelerine sabırlar, gazilerimize sağlık ve afiyet niyaz ediyorum. Rabbimiz, bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin ve her karışı şehit kanlarıyla sulanmış olan vatanımızı her türlü saldırıdan, her türlü ihanetten muhafaza buyursun. Rabbimiz, bu millete bir daha 15 Temmuz gibi hainlikler ve acılar yaşatmasın.”

Vali Erol’un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması meydandaki ekranlardan canlı olarak verildi. Anma programına AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü ve il protokolü katıldı.