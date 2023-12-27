Yalova'da 'Girişimcilik Aşısı' programı başladı

Yalova Üniversitesi ile YTSO Kadın Girişimciler Kurulu’nun işbirliği ile “Girişimcilik Aşısı” programının başlangıcı yapıldı.

İşletme bölümü öğrencilerine bilgi ve tecrübe paylaşımını amaçlayan “Girişimcilik Aşısı Tanıtım Etkinliği” çerçevesinde Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilara Altan ve yönetim kurulu üyeleri öğrenciler ile bir araya geldi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Senay Yürür Karslıoğlu işletme bölümü öğrencilerine projenin olumlu yönde etkisinin kaçınılmaz olduğunu vurgu yaptı.

Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilara Altan ise “Genç arkadaşlarımızın da girişimci olabileceğini, kendilerini ve fikirlerini özgünleştirip emek verirlerse kendi girişimcilik potansiyellerini keşfedebilecekleri bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte iş hayatındaki karşılaşılabilecek durumlarla ilgili kendi alanında başarılı kadın girişimcilerle tanışmaları iki taraf içinde oldukça önemli. Proje çerçevesinde başarılı iş kadınlarımızın işyerlerine ziyaretler planlıyoruz. Kongre, bilgi şöleni ve konferanslar düzenleyeceğiz. Sektörel uzmanlık ve yönlendirilmiş araştırma derslerinde akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz ile işbirliği içerisinde eğitim sürecine katkılar sunmak istiyoruz. Amacımız yeni başarı hikayelerine katkı sağlamak” dedi.