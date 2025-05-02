Yalova'da 'İpek Koza Sergisi' açıldı

Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursa katılan öğrencilerin eserlerini yer aldığı "İpek Koza Sergisi" düzenlenen törenle açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Meral Evcin Özdemir’in unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarından olan ipek kozası üzerine verdiği kursa katılan 11 kursiyerin çalışmalarının yer aldığı sergi, Yalova Halil İnalcık Kültür Merkezi’nde açıldı. Serginin açılış kurdelesini Vali Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Kent Konseyi Başkanı Kenan Engin kesti. Ardından Vali Kaya ve beraberindekiler sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kursun usta öğreticisi Meral Evcin Özdemir, 2012’den beri Yalova’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün desteğiyle kurs açtıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"2010 senesinde çıktığımız bu yolculukta 2025’e kadar sayısız sergilerimiz oldu. 2025’in ipek kozası olarak Türkiye genelinde sanırım ilk sergisini bizler gerçekleştiriyoruz. İlk sergimiz 2012’de Kültür Bakanlığı’nın onaylamasıyla Yalova İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nde açıldı ve o şekilde de kayda girdi. Kültür Bakanlığı’nın ipek koza el sanatları somut taşıyıcısı, kayda giren ilk sanatçısı olmanın verdiği o gururla 2012’den beri her sene düzenli olarak kursumuzu veriyoruz ve Yalova’da bu kursumuzu sanat severlerle paylaşıyoruz. Amacımız, geçmişte ki bu sanatımızın ölmemesi güncel hayatta güncelliğini koruyarak ihtiyaçlara cevap vererek yaşatılması. Kursumuza 17 kişi kayıt yaptırdı, 11 kişi şuan halihazırda devam ediyor, diğerleri biliyorsunuz pandemiden de çıktık hala bir salgın veyahut da hastalık sürecimiz var, o şekilde mazeretleri olan arkadaşlarımız oldu. Onun haricinde çok keyifli, gayet başarılı bir kurs bu sene gerçekleştirdik, güzel bir bağ oluştu arkadaşlarımızla. İnşallah daha da ileriye taşıyacağız bunları."

İpek kozası hakkında bilgi veren Özdemir, "İpeğin hammaddesi olan koza görünümünü biz özel boyalarla renklendirerek ve özel tekniklerle keserek şekil veriyoruz. Bu sene sergimizde ayrıca Yalova Kağıdı ve Asitane Vakfı’nın İstanbul Kağıdına çalıştık. Ayrıca bu sene özel el yapımı ipek kağıttan özel bir broş hazırladık. Yaprakları 925 ayar gümüş, gülü el yapımı ipek kağıttan Emine Erdoğan’a Saklı Kalanlar Sergisi’nde Atatürk Kültür Merkezi’nde taktim edildi. Hanımefendinin teveccühünü aldık. Bu bir Yalova için gurur kaynağı. İnşallah bundan sonra el yapımı ipek kağıdında eğitimimizin içine alaraktan daha da güzel yerlere getirmeye çalışacağız" dedi.

Sergi 5 mayısa kadar ziyaretçilere kapısını açacak.