Yalova'da 'Lider Çocuk Tarım Kampı' sona erdi

Yalova’da 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen "Lider Çocuk Tarım Kampı" sona erdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine ‘Hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk’ ilkesinden yola çıkarak doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla 81 ilde yürütülen "Lider Çocuk Tarım Kampı" sona erdi.

Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılı teması "Kooperaatifçilik" olarak belirlenen ve haftada bir gün olmak üzere 5 hafta boyunca değişik faaliyetlerle süren Lider Çocuk Tarım Kampı’nın kapanış programı Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Programa Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, Yalova İlkokulu Müdürü Bayram Şimşek, Müdür Yardımcısı Yaman Gök, öğretmenler, öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin eğitimlerde edindiği bilgiler sonucu kendi hayal dünyalarında kurdukları kooperatiflerle ilgili Vali Kaya’ya bilgi vermesinin ardından Yalova İlkokulu öğrencileri tarafından ritim ve perküsyon gösterisi yapıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından öğrencilerin dört hafta boyunca yaptıkları aktivitelerle ilgili hazırlanan sinevizyon gösterisi salonda bulunanlara izletildi. Daha sonra kürsüye gelerek beş hafta süren kampla ilgili bilgiler veren Mühendis Vedat Yazıcı "Bakanlığımızca yürütülen ’Lider Çocuk Tarım Kampı Programı’ geleceğimizin teminatı çocuklarımızda doğa bilinci ve çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla belli aralıklarla büyük bir heyecanla uygulanmaktadır. Hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk anlayışıyla düzenlenen bu program, çocuklarımızı toprağın bereketiyle, üretimin gücüyle ve paylaşmanın değeriyle buluşturmayı hedeflemektedir. Birleşmiş Milletler tarafından ’Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar’ sloganı ile 2025 yılı Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edilmiş olup bu yılki temamız ’Kooperatifçilik’ olmuştur. Biz de Yalova’da bu anlamlı temayı yaşatarak, Yalova İlkokulu 4.sınıftan 28 öğrencimizle birlikte dolu dolu bir kamp gerçekleştirdik" dedi.

Vedat Yazıcı’nın konuşmasının ardından Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ve İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz tarafından kampa katılan öğrencilere sertifikaları verildi. Öğrenciler ise kendilerinin hazırlamış oldukları hediyeleri protokol üyelerine takdim etti.

Program, kooperatifçilik sorularından oluşan bilgi yarışması, yumurta, çuval ve halat çekme yarışmasının ardından sona erdi.