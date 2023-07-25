Yalova'da 'su' eylemleri devam ediyor

Yalova merkeze bağlı Elmalık ve Kirazlı köylerinde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle vatandaşların eylemleri devam ediyor. Elmalık köyünde halk gece saatlerinde yolu trafiğe keserek ateş yaktı.

Yaklaşık 2 aydır suları kesik olan Elmalık ve Kirazlı köylülerinin tepkileri devam ediyor. Son olarak dün gece saatlerinde düzenlenen eylemde, Elmalık köyü Giresunlular Mahallesi’ndeki vatandaşlar çöp konteynerleriyle yolu kesti, ateş yaktı. Bölgede jandarma ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri de önlemler aldı. Susuzluk yaşayan halk düzenlediği eylemle duruma bir kez daha isyan etti.

Bir süre sonra yakılan ateşler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Daha sonra ise vatandaşlar eylemlerini sonlandırdı.