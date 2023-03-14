Yalova'da 'Umuda Yolculuk Göç 89 Sergisi' açılıyor
Yalova Belediyesi 1989 yılında Bulgaristan Türklerinin göçünü anlatan 'Umuda Yolculuk Göç 89' isimli fotoğraf sergisi düzenliyor.
Yalova Belediyesi 1989 yılında Bulgaristan Türklerinin göçünü anlatan “Umuda Yolculuk Göç 89” isimli fotoğraf sergisi düzenliyor.
1980’li yıllarda komünist ideoloji adı altında Bulgaristan’daki Türk azınlığa karşı uygulanan asimilasyon politikaları sonrasında 1989 yılında kendi kültürel, kimlik ve milli aidiyetlerini korumak isteyen binlerce Bulgaristan Türkü’nün göçünü konu alan ‘Umuda Yolculuk Göç 89’ sergisinin açılışı 17 Mart Cuma günü 15:00’da gerçekleştirilecek.
Yalova Kent Müzesi’nde o yıllarda yaşanan olayları anlatan birbirinden farklı fotoğrafların yer alacağı sergi ve sinevizyon gösterimi 30 Mart 2023 Perşembe günü sona erecek.