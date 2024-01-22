Yalova'da 'Zorba Olma Dost Ol' oyunu ilgiyle izlendi
Yalova Belediyesi Yürüyen Köşk Kültür Sanat Sezonu geçtiğimiz hafta sonu 'Zorba Olma Dost Ol' çocuk oyunuyla devam etti.
Yalova Belediyesi Yürüyen Köşk Kültür Sanat Sezonu geçtiğimiz hafta sonu “Zorba Olma Dost Ol” çocuk oyunuyla devam etti.
Yalova Belediyesi Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi’nde gerçekleşen gösteri 3 seans olarak gerçekleştirildi. Oyunun ana teması olan ‘akran zorbalığına’ dikkat çekilerek, çocuklarımıza dost olmanın önemi anlatıldı. Gerçekleşen seanslara aileleriyle katılım sağlayan çocuklar gösteriye büyük ilgi gösterdi.