Yalova'da 1 ayda aranan 127 şüpheli yakalandı, 42'si cezaevine gönderildi

Yalova’da polis tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada yakalanan 127 şüpheliden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42’si cezaevine gönderildi.

Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ekim ayı içinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda toplam 127 şüpheliyi gözaltına aldı. ’Hırsızlık, Kasten Öldürme, Dolandırıcılık, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Tehdit, Güveni Kötüye Kullanma, Mala Zarar Verme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama, 6136 SKM’ suçlarından aranması bulunan ve yakalanan şahıslardan haklarında 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, 10 yıldan 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi, 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 42 şahıs cezaevine teslim edildi.

Hırsızlık suçundan 28 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G., 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. ve 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. yakalanarak cezaevine teslim edilen isimler arasında yer aldı. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. da yakalanarak cezaevine teslim edildi. Dolandırıcılık suçundan 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.V. de cezaevine teslim edildi.

Silahla Tehdit suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K., Kasten Öldürme suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.F. de cezaevinde gönderildi.