Yalova'da 100. yıl kutlamaları törenle başladı

Yalova'da Cumhuriyetin 100. Kuruluş Yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları düzenlenen törenle başladı.

Yalova'da 100. yıl kutlamaları törenle başladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Yalova’da Cumhuriyetin 100. Kuruluş Yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları düzenlenen törenle başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende Vali Dr. Hülya Kaya, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Dz. Alb. Cenk Topuz ve Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Atatürk heykeline çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın olunmasıyla tören son buldu. Ardından meydanda açılan stantları gezen Vali Kaya ve protokol, yetkililerden bilgi aldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kutlama programları Kent Müzesi’nde, ‘Cumhuriyetin 100. Yılı Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Törene kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.