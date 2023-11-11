Yalova'da 11.11'de fidanlar toprakla buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Yalova Üniversitesi'nde kampüsünde Cumhuriyetin 100. yılına özel 100 ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın himayesinde düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Yalova Üniversitesi’nde kampüsünde Cumhuriyetin 100. yılına özel 100 ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirildi.
Tüm Türkiye’de aynı anda gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği Yalova’da, üniversite kampüs içerisinde gerçekleştirildi. Yalova Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliğe Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı. Vali Kaya, Meliha Akyol, protokol üyeleri ve gönüllüler birlikte saatler 11.11’i gösterdiğinde 100 ağaç toprakla buluşturuldu. Vali Kaya, yapılan çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi aldı. Program toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.