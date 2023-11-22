Yalova'da 13 tarihi eserin nakli gerçekleştirildi

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde koruma altında bulunan 13 tarihi mimari eserin Altınova ilçesinde bulunan kazı evine nakli gerçekleştirildi.

Çiftlikköy ilçesinde çeşitli tarih aralıklarında bulunarak koruma altına alınan ve Çiftlikköy Belediyesi’ne teslim edilen 13 tarihi eserin nakli gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla Yalova Müze Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen nakilde, sütun ve sütun altlarından oluşan Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler kepçe yardımıyla özenli bir şekilde kamyonlara yüklenerek Altınova ilçesine sevk edildi. Tarihi eserler Hersek Deltası Kara ve Su Altı Kazı Evi’ne getirilerek Kazı Başkanı Doç. Dr. Serkan Gündüz kontrolünde teslim alındı. Tarihi eserlerin nakli polis denetiminde gerçekleştirildi.

Öte yandan kent merkezi ve diğer ilçelerde bulunan tarihi eserlerin bir araya getirilerek bölgede toplanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.