Yalova'da 2 bin 340 adet dolu makaron ele geçirildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 bin 340 adet dolu makaron ele geçirildi.

Yalova'da 2 bin 340 adet dolu makaron ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 bin 340 adet dolu makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, Sahil Mahallesinde bulunan işyerine yönelik kaçak sigara operasyonu gerçekleştirdi. İş yerinde yapılan aramalarda toplam 2 bin 340 adet dolu makaron ele geçirildi.

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Olayla ilgili olarak işyeri sahibi İ.K. hakkında adli tahkikata başlatıldı.