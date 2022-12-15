Yalova'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Yalova’da kamu kurumundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsündeki Gıda Teknolojisi Bölümü camını yerinden çıkararak içeriye giren hırsızlar, bir bilgisayar kasası ve laptop çaldı. Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş yerleri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne ait 45 kameranın görüntülerini inceleyerek, hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürülen M.K., A.S., M.Y. ve İ.A.’yı gözaltına aldı. Çalınan malzemeleri zanlıların sattıkları işletmede bulan polis, enstitü yetkilerine teslim etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan M.Y. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.