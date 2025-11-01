Yalova'da 2 katlı evde yangın

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi’nde bulunan 2 katı bir binanın ikinci katında henüz nedeni bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede ikinci katın tamamını sardı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sonucu evde hasar oluştu.

