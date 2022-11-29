Yalova'da 2022'de 243 kadına barınma hizmeti sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Yalova Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nin (ŞÖNİM) çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı ŞÖNİM Yalova’da şiddete karşı yaşanan mağduriyetin önüne geçmek adına çalışmalarına devam ediyor. ŞÖNİM’in hizmetlerini anlatan İl Müdürü Arif Laçin, “Müdürlüğümüz hizmetleri çerçevesinde kadın erkek fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak, şiddet mağduru kadın ve çocuklara hızlı ve yerinde hizmet sunabilmek adına barınma, psiko sosyal destek, danışmanlık ve rehberlik, hukuki destek, tıbbi destek, ekonomik destek, eğitim desteği, kreş desteği gibi birçok hizmet sunularak ilgili birimlere gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır” dedi.

“Yüksek riskli vakalara öncelik”

Şiddet mağduru kişilerin tespiti noktasında yürütülen çalışmaları aktaran Laçin, “Yüksek riskli vakalar öncelikli olarak değerlendiriliyor. Şiddet mağduruna yönelik iletişim bilgilerinin bulunmaması halinde ilgili kolluk birimleri ya da Nüfus Müdürlüğü ile iletişime geçilerek kişilerin iletişim bilgilerine yönelik gerekli araştırmalar gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

243 kadına barınma hizmeti

2022 yılı içindr sunulan hizmetlerden bahseden Laçin, şöyle konuştu;

“Bin 473 kişiye rehberlik ve danışmanlık hizmeti, bin 489 kişiye önleyici tedbir kararının takibi, 147 çağrı üzerine koruma kararı talebi, bin 405 aile içi ve kadına karşı şiddet olayları kayıt formu hakkında mesleki çalışma, 243 kadına beraberindeki çocukları ile birlikte barınma hizmeti, ALO 183 ve CİMER başvuruları ile cezaevinden tahliye edilen hükümlülere ilişkin, yakınları hakkında 6284 SK çerçevesinde evrakın müdürlüğümüze iletildiği tarihte gecikmeye mahal vermeksizin mağdur kişi ile görüşme sağlanıp uygun sosyal hizmet modeli belirlenmektedir. Yine 2022 yılı içerisinde kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde farkındalık artırmak ve paydaş kurumlarımız ile gerçekleştirilen müşterek çalışmalara ilişkin aksaklıkları tespit edip iyileştirebilmek adına 37 farklı gruba eğitimler düzenlenmiş olup, toplam 701 kişiye ulaşılmıştır. Ayrıca ‘kadına el kalkamaz’ faaliyetleri çerçevesinde erkeklere yönelik eğitimler düzenlenmiş ve bu eğitimler ile 2 bin 708 erkek vatandaşa ulaşılmıştır. Diğer taraftan Valiliğimiz koordinasyonunda 20 bin el broşürü dağıtılmış ve farkındalık çalışmaları yoğunlaştırılmıştır.”