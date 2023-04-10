Yalova'da 290 adet elektronik sigara ele geçirildi
Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen çalışmada 290 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen çalışmada 290 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde bulunan İDO Topçular Feribot iskelesinde Türkiye’de satışı ve kullanımı yasak olan ve ülkemize yasadışı yollardan getirilen 290 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.