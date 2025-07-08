Yalova'da 3 defineci suçüstü yakalandı

Yalova'da kaçak kazı yapan 1'i Fas uyruklu 3 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yalova'da 3 defineci suçüstü yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Yalova’da kaçak kazı yapan 1’i Fas uyruklu 3 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şahsı suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazı yaptığı yerde yapılan aramada jeneratör, elektrikli hilti, havalandırma fanı, 24 adet çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yakalanan O.E.M., U.P. ve F.K.M. hakkında adli işlem başlatıldı. Fas uyruklu O.E.M. Göçmen Ön Kabul Merkezine teslim edildi.