Yalova'da 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki bir iş yerinde gerçekleştirilen soyguna karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Mahallesi’nde faaliyet gösteren iş yerinden LCD televizyon, laptop, araç yedek anahtarı ile iş yerine ait faturaların çalınması olayı ile ilgili Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki kameraları inceleyen ve çevre araştırmaları yapan polis kimliklerini tespit etkileri zanlılar, S.T.U., M.M.Y. ve A.Ç. İsmetpaşa Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yeri önünde suça konu çalıntı olduğu ileri sürülen eşyalarla yakalandı. Operasyonda şüpheli M.M.Y.’nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçildi.